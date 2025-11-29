Black Ops 7 | nuove correzioni e una prima forma di protezione dalle disconnessioni in Endgame

A poche settimane dal lancio, Black Ops 7 continua a ricevere aggiornamenti mirati che affinano l’esperienza di gioco, risolvono bug segnalati dalla community e introducono modifiche pensate per migliorare la stabilità, soprattutto nella nuova modalità Endgame (se volete leggere le nostre prime impressioni cliccate qui ). Tra il 25 e il 26 novembre sono state pubblicate due patch distinte, entrambe rilevanti: una dedicata alla qualità della vita, l’altra focalizzata su un meccanismo molto richiesto dai giocatori, la protezione contro le disconnessioni. Correzioni UI, stabilità e progressione: cosa cambia dopo la patch del 26 novembre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Black Ops 7: nuove correzioni e una prima forma di protezione dalle disconnessioni in Endgame

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuove aggiunte al Black Friday #passionebeauty • Rebel Plum • Olaf • Country Rose Il tuo preferito: 1,2 o 3? - facebook.com Vai su Facebook

La stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone promette il lancio più grande di sempre - La Stagione 01 di Call of Duty porta nuove mappe, modalità, armi, operatori ed eventi in Black Ops 7 e Warzone dal 4 dicembre. Secondo playstationbit.com

Cosa cambia nel nuovo Call of Duty: Black Ops 7, tra campagna ibrida, nuove mappe e Zombie - Treyarch e Raven reinventano la serie con una storia da giocare in cooperativa, una missione da 32 giocatori e il ritorno di Zombies in versione Unchained ... Si legge su fanpage.it

Call of Duty: Black Ops 7 pronto a espandersi con la Stagione 1: mappe, modalità e un'ondata di contenuti - lancio di Call of Duty: Black Ops 7 come la più grande mai pubblicata nella storia recente del franchise, e a giudicare dalla ... Riporta it.ign.com