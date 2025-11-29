Black Friday 2025 | ecco come fare a risparmiare sull’abbonamento di Disney e delle altre piattaforme streaming

Il Black Friday 2025 ha trasformato il panorama dello streaming in un parco giochi per chi sa dove guardare. Mentre scrolli distrattamente tra notifiche e , migliaia di persone stanno bloccando abbonamenti annuali a prezzi che non vedrai probabilmente prima del prossimo novembre. Stiamo parlando di risparmi che oscillano tra il 60% e l'83%, con servizi premium ridotti a cifre che farebbero impallidire anche il più scettico dei cacciatori di offerte. Le piattaforme streaming hanno capito che il mercato è saturo e la competizione feroce. Per questo, dal 29 novembre fino ai primi di dicembre, stanno letteralmente svendendo i loro cataloghi.

