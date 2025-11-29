Bimbo ucciso a Muggia la madre Olena Stasiuk andrà in un carcere con sezione psichiatrica

Olena Stasiuk, la madre del bimbo di 9 anni ucciso a Muggia, sarà trasferita in un carcere dotato di sezione psichiatrica: cosa rivela la perizia psichiatrica.

'Ciao piccolo angelo', in Salento i funerali di Elia Perrone. Ipotesi bimbo ucciso nel sonno dalla madre che poi si suicidata #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo ucciso dalla madre, il papà: “Scusa, Giovanni. Non sono riuscito a salvarti dall’indifferenza” - Una folla commossa per l’ultimo saluto al piccolo ammazzato a 9 anni a Muggia, in provincia di Trieste. Come scrive repubblica.it

Addio a Giovanni, il bimbo ucciso dalla madre - Sopra è appoggiata la foto del piccolo Giovanni Trame che sorride. Si legge su ansa.it

Bimbo di 9 anni ucciso dalla madre, il padre: “Mi ero opposto agli incontri tra lei e nostro figlio da soli, aveva già tentato di strozzarlo” - Paolo Trame aveva segnalato la pericolosità della madre del piccolo Giovanni: "Aveva già tentato di strozzarlo" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it