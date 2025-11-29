Bimbo di tre anni cade dal primo piano | è salvo ma si indaga sui genitori

Bimbo di tre anni è caduto dal primo piano di uno stabile ma non ha riportato conseguenze. Il fatto è accaduto ieri sera a Taranto, nel centro città. Il piccolo, di origine nigeriana, ha probabilmente eluso l’attenzione dei genitori. Soccorso dal team del 118, è stato portato in ospedale, dove la Tac total body alla quale è stato sottoposto non ha evidenziato lesioni, risultando negativa. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbo di tre anni cade dal primo piano: è salvo, ma si indaga sui genitori

