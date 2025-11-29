Bimbo di quattro anni cade dal primo piano | è grave
Tragedia sfiorata a Taranto, dove ieri sera un bimbo di soli quattro anni è caduto dal primo piano di una palazzina. Non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori del 118 sono. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Bimbo cade dal primo piano a Taranto, è ricoverato - Un bambino di 4 anni ieri sera è caduto dal primo piano di una palazzina a Taranto. Da ansa.it
Bimbo di 4 anni precipita dal balcone, trasportato d’urgenza in ospedale: indagini della Polizia a Taranto – FOTO - Bimbo di 4 anni precipita dal balcone, trasportato d’urgenza in ospedale: indagini della Polizia a Taranto - Riporta telebari.it
Taranto: bimbo di 4 anni precipita dal balcone, miracolosamente salvo - Un incidente ha destato grande allarme in via Pupino, a Taranto, dove un bambino di 4 anni, di origine nigeriana, è precipitato dal balcone del primo piano di uno stabile. Lo riporta trmtv.it