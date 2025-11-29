Bimbo di quattro anni cade dal primo piano | è grave

Quotidianodipuglia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata a Taranto, dove ieri sera un bimbo di soli quattro anni è caduto dal primo piano di una palazzina. Non sarebbe in pericolo di vita.  I soccorritori del 118 sono. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

bimbo di quattro anni cade dal primo piano 232 grave

© Quotidianodipuglia.it - Bimbo di quattro anni cade dal primo piano: è grave

Bimbo cade dal primo piano a Taranto, è ricoverato - Un bambino di 4 anni ieri sera è caduto dal primo piano di una palazzina a Taranto.

Bimbo di 4 anni precipita dal balcone, trasportato d'urgenza in ospedale: indagini della Polizia a Taranto

Taranto: bimbo di 4 anni precipita dal balcone, miracolosamente salvo - Un incidente ha destato grande allarme in via Pupino, a Taranto, dove un bambino di 4 anni, di origine nigeriana, è precipitato dal balcone del primo piano di uno stabile.

