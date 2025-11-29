Bimbo di 4 anni precipita dal primo piano | scoperta shock su chi c’era in casa
Un tonfo improvviso, un urlo spezzato nel silenzio della sera. Poi la corsa fuori casa, i vicini che accorrono, le luci blu dei soccorsi che arrivano a sirene spiegate. Sono stati momenti di forte concitazione quelli vissuti ieri a Taranto, quando un bambino di 4 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina, finendo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Un episodio che ha gelato il quartiere, lasciando più domande che risposte. La casa era silenziosa, troppo silenziosa, secondo le prime testimonianze. Nessun adulto all’interno in quel momento, e proprio questo dettaglio è ora al centro delle verifiche delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Telesveva. . L’ultimo saluto di Calimera al piccolo Elia, il bimbo di 8 anni ucciso nel sonno dalla madre: folla in lacrime e palloncini bianchi ai funerali #lecce #cronaca #omicidio #funerali - facebook.com Vai su Facebook
Taranto: bimbo di 4 anni precipita dal balcone, miracolosamente salvo - Un incidente ha destato grande allarme in via Pupino, a Taranto, dove un bambino di 4 anni, di origine nigeriana, è precipitato dal balcone del primo piano di uno stabile. Riporta trmtv.it
Bimbo di 4 anni precipita dal balcone, trasportato d’urgenza in ospedale: indagini della Polizia a Taranto – FOTO - Bimbo di 4 anni precipita dal balcone, trasportato d’urgenza in ospedale: indagini della Polizia a Taranto - Scrive telebari.it
Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto: si indaga sulla presenza dei genitori in casa - Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di una palazzina ... Da fanpage.it