Bimbo di 4 anni precipita dal primo piano | scoperta shock su chi c’era in casa

Un tonfo improvviso, un urlo spezzato nel silenzio della sera. Poi la corsa fuori casa, i vicini che accorrono, le luci blu dei soccorsi che arrivano a sirene spiegate. Sono stati momenti di forte concitazione quelli vissuti ieri a Taranto, quando un bambino di 4 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina, finendo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Un episodio che ha gelato il quartiere, lasciando più domande che risposte. La casa era silenziosa, troppo silenziosa, secondo le prime testimonianze. Nessun adulto all’interno in quel momento, e proprio questo dettaglio è ora al centro delle verifiche delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

