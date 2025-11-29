Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto | si indaga sulla presenza dei genitori in casa
Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di una palazzina. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita: agenti sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto: si indaga sulla presenza dei genitori in casa - Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di una palazzina ... Riporta fanpage.it
Bimbo cade dal primo piano a Taranto, è ricoverato - Un bambino di 4 anni ieri sera è caduto dal primo piano di una palazzina a Taranto. Scrive ansa.it
Bimbo di 3 anni cade dal primo piano, illeso - Un bambino di tre anni è caduto dal primo piano di uno stabile ma non ha riportato conseguenze. Scrive rainews.it