Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto | si indaga sulla presenza dei genitori in casa

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di una palazzina. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita: agenti sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bimbo 4 anni cadeBimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto: si indaga sulla presenza dei genitori in casa - Dramma sfiorato nella serata di venerdì a Taranto, dove un bambino di 4 anni è caduto dal primo piano di una palazzina ... Riporta fanpage.it

bimbo 4 anni cadeBimbo cade dal primo piano a Taranto, è ricoverato - Un bambino di 4 anni ieri sera è caduto dal primo piano di una palazzina a Taranto. Scrive ansa.it

bimbo 4 anni cadeBimbo di 3 anni cade dal primo piano, illeso - Un bambino di tre anni è caduto dal primo piano di uno stabile ma non ha riportato conseguenze. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo 4 Anni Cade