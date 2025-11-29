Bimbo di 3 anni cade dal balcone del primo piano e si salva | indagini in corso a Taranto

La caduta e i soccorsi. Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone di un appartamento situato al primo piano, nel pieno centro di Taranto. Nonostante la pericolosa caduta, il piccolo è rimasto illeso. Gli operatori del 118 sono intervenuti subito e lo hanno trasportato in ospedale, dove una Tac ha escluso qualsiasi lesione. Il bambino è ora ricoverato nel reparto di pediatria per osservazione precauzionale. La prima ricostruzione dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire nei dettagli ciò che è avvenuto. Secondo le prime informazioni, il bambino – nato a Taranto da genitori nigeriani – si trovava da solo in casa al momento della caduta.

