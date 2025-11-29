Billy Gilmour si opererà a Londra per risolvere il problema di pubalgia | intervento fissato per lunedì 2 dicembre
Billy Gilmour, classe 2001, centrocampista del Napoli e della nazionale scozzese, sarà operato lunedì a Londra a causa della pubalgia che lo tiene fuori dal match col Como. Gilmour si opera: la nota del Napoli. Ecco cosa si legge sul profilo x del Napoli: “Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro. Castellacci: «Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in Inghilterra per curare una pubalgia Nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, ai microfoni di Radio Napoli Centrale è intervenuto il professor Enrico Castellacci, noto medico sportivo ex medico della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Billy #Gilmour si opererà a #Londra: intervento fissato per lunedì 2 dicembre La nota ufficiale Napoli su X. Lo scozzese sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro https://www.ilnapolista.it/2025/11/billy-gilmour-si-operera-a-londra-interv - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli rischia di dover fare a meno di Billy #Gilmour per più tempo del previsto le ultime sulle sue condizioni Vai su X
Napoli, Gilmour si opera lunedì a Londra: il comunicato ufficiale della società azzurra - Brutta notizia in casa Napoli, che perderà per diverso tempo Billy Gilmour. Da tuttomercatoweb.com
Napoli, infortunio Gilmour: lo scozzese si opera lunedì a Londra - Nella giornata di oggi è arrivata la conferma del club azzurro, che con una nota tramite i propri profili ... Lo riporta ilmattino.it
REPUBBLICA - Napoli, Gilmour assente contro la Roma, consulto a Londra per lo scozzese - Il quotidiano La Repubblica anticipa l'assenza di Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Napoli, in occasione del match di campionato contro la Roma. Come scrive napolimagazine.com