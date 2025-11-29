Billy Gilmour si opererà a Londra per risolvere il problema di pubalgia | intervento fissato per lunedì 2 dicembre

29 nov 2025

Billy Gilmour, classe 2001, centrocampista del Napoli e della nazionale scozzese, sarà operato lunedì a Londra a causa della pubalgia che lo tiene fuori dal match col Como. Gilmour si opera: la nota del Napoli. Ecco cosa si legge sul profilo x del Napoli: “Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro. Castellacci: «Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in Inghilterra per curare una pubalgia Nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, ai microfoni di  Radio Napoli Centrale  è intervenuto il professor Enrico Castellacci, noto medico sportivo ex medico della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

