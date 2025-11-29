Billy Crudup la star torna sulla genitorialità condivisa con Mary-Louise Parker | Adoriamo nostro figlio

L'attore di Big Fish di Tim Burton ha parlato brevemente della sua vita da padre del suo unico figlio avuto con la collega. Intervistato dal The Times, Billy Crudup è stato interpellato sulla sua precedente relazione con la collega Mary-Louise Parker, terminata bruscamente durante il periodo della gravidanza. Le due star condividono il figlio William Parker, oggi ventunenne, e i due si lasciarono in maniera burrascosa dopo otto anni di relazione perché l'attore frequentava Claire Danes. Il ruolo di padre di Billy Crudup Nonostante non abbia rilasciato commenti sulla relazione con Parker, Billy Crudup ha parlato del suo ruolo di padre: "Abbiamo un'adorazione per lui illimitata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Billy Crudup, la star torna sulla genitorialità condivisa con Mary-Louise Parker: "Adoriamo nostro figlio"

Abbiamo un'adorazione per lui illimitata. Attraverso il nostro mix è stato dotato di superpoteri per la teatralità". Billy Crudup, noto per le sue interpretazioni in film come Big Fish e Watchmen, si è lasciato andare a qualche confidenza sul rapporto con il figlio Willi

