Biglietti Supercoppa tutto pronto per le semifinali? Cosa serve per le sfide in Arabia Saudita

Inter News 24 Biglietti Supercoppa, tutte le indicazioni, le info e i dettagli per poter prendere parte alla trasferta in Arabia Saudita per assistere a Bologna Inter. La Lega Serie A ha messo in vendita i biglietti destinati ai tifosi italiani per le semifinali della Supercoppa 2025 che si terranno a Riad, in Arabia Saudita. Le partite in programma sono Napoli Milan il 18 dicembre e Bologna Inter il 19 dicembre. I prezzi dei biglietti variano da 16 a 46 euro. Gli appassionati possono acquistare i tagliandi collegandosi al sito ufficiale webook.com. Per poter accedere in Arabia Saudita e assistere alle partite, i tifosi dovranno prima richiedere un visto turistico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti Supercoppa, tutto pronto per le semifinali? Cosa serve per le sfide in Arabia Saudita

Contenuti che potrebbero interessarti

#SupercoppaItaliana, in vendita i biglietti per assistere a #BolognaInter: tutti i prezzi Vai su X

Lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara ospiterà la finale di Supercoppa Women tra Juventus e Roma ? ? Domenica 11 gennaio 2026 ? 15:00 Diretta su Rai 2, Rai Play, Sky e NOW ? Info sui biglietti nei prossimi giorni Leggi la News: htt - facebook.com Vai su Facebook

Supercoppa a Riyadh: tutte le info su ‘visto’ e sui biglietti di Bologna-Inter - Anche quest'anno la competizione italiana si giocherà a Riyadh: l'Inter ha reso note le modalità per l'acquisto dei biglietti e per il visto ... Scrive msn.com

Supercoppa, Napoli-Milan: prezzi biglietti e dove acquistarli - La SSC Napoli con un comunicato sul proprio sito, ha fornito delle informazioni ai tifosi azzurri in vista della Supercoppa. Riporta mondonapoli.it

Supercoppa Italiana, tutte le informazioni sui biglietti e sui prezzi delle partite - Segui le ultimissime Il Milan si prepara per la Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale, che vedrà i rosson ... Si legge su milannews24.com