Biglietti omaggio o scontati sulle navi per le isole o la Sardegna | l’ombra di Traghettopoli anche sulla Toscana

L’eco dell’inchiesta nota come Traghettopoli arriva ora fino in Toscana. La Procura di Genova, che da mesi sta scandagliando il sistema dei traghetti gratuiti e delle agevolazioni considerate ‘fuori controllo’, ha esteso la propria attenzione anche ai passaggi omaggio utilizzati su tratte verso le isole toscane e la Sardegna, dove emergono presunti benefici goduti da figure istituzionali anche in Toscana. Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, durante l’analisi della documentazione acquisita sulle rotte marittime nazionali sarebbe spuntato un flusso anomalo di biglietti gratuiti o fortemente scontati, intestati a soggetti che non rientrerebbero nelle categorie autorizzate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Black Friday alla Dilit! Prenota un corso di italiano tra il 28 novembre e il 5 dicembre 2025 e ricevi biglietti omaggio per alcune delle attrazioni più iconiche della città. ? 1 biglietto a settimana, fino a un massimo di 4 biglietti Vivi Roma con noi! Per maggi - facebook.com Vai su Facebook

Biglietti omaggio e a prezzo irrisorio per ‘centrare’ il sold out ai concerti? Non solo, ci sono vantaggi fiscali e risparmi sui diritti d’autore - E non parliamo dei coni di luce che si usano sul palco per far brillare al meglio la performance, ma di quelli accesi da Selvaggia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Biglietti omaggio per partite, cinema e concerti - Tantissime opportunità per i lettori del Resto del Carlino Forlì, grazie alle iniziative organizzate dal giornale. Secondo ilrestodelcarlino.it