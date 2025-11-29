Biglietti omaggio o scontati sulle navi per le isole o la Sardegna | l’ombra di Traghettopoli anche sulla Toscana

L’eco dell’inchiesta nota come Traghettopoli arriva ora fino in Toscana. La Procura di Genova, che da mesi sta scandagliando il sistema dei traghetti gratuiti e delle agevolazioni considerate ‘fuori controllo’, ha esteso la propria attenzione anche ai passaggi omaggio utilizzati su tratte verso le isole toscane e la Sardegna, dove emergono presunti benefici goduti da figure istituzionali anche in Toscana. Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, durante l’analisi della documentazione acquisita sulle rotte marittime nazionali sarebbe spuntato un flusso anomalo di biglietti gratuiti o fortemente scontati, intestati a soggetti che non rientrerebbero nelle categorie autorizzate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

