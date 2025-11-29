Biberon carrozzine povertà Con Giovani madri il neorealismo viene dal Belgio

Un centro, ossia una casa-famiglia per ragazze madri senza lavoro, minorenni con un neonato da crescere, ce lo aspetteremmo in un Paese relativamente povero o con aree depresse dell’Europa “unita”, come la Slovacchia, la Bulgaria, la Romania o l’Italia. Non nel mediamente ricco Belgio. Questo dato sociale che lo spettatore scopre in sala, assistendo a Giovani madri ( Jeunes Méres, 2025) di Jean-Pierre e Luc Dardenne (dopo Rosetta e Il ragazzo con la bicicletta, tutti gli assetati di cinema d’autore attendono i loro film) è quasi sconvolgente. Ti dice che l’Europa è ancora disunita (non solo perché priva di un esercito di autodifesa) nel garantire il vivere quotidiano delle fasce più deboli: ossia i giovani senza lavoro e gli anziani con pensioni quasi ridicole. 🔗 Leggi su Formiche.net

