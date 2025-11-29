Biathlon super esordio in Coppa del Mondo | secondo posto dietro alla Francia

A Ostersund, nella staffetta 4×6 km, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller conquistano il secondo posto, dietro alla Francia, nella Coppa del Mondo.

MOSTRUOSA DOROTHEA Unica chiudere con lo zero e voliamo subito in testa all'ultimo giro di Wierer! Super Doro #Biathlon #Biathlonworld Vai su X

GARA STUPENDAAAAA Arriva subito un grandissimo risultato dalla Coppa del Mondo di biathlon in Svezia! Il quartetto azzurro della staffetta femminile chiude al secondo posto dietro alla Francia! Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Hannah - facebook.com Vai su Facebook

