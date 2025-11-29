Biathlon super esordio in Coppa del Mondo | secondo posto dietro alla Francia

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ostersund, nella staffetta 4×6 km, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller conquistano il secondo posto, dietro alla Francia, nella Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

