Biathlon Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Oestersund Italia sesta e con rammarico
È andata alla Norvegia la vittoria della prima staffetta maschile della stagione di Coppa del Mondo di biathlon. Nell’Opening di Oestersund (Svezia), il Team Norge, che ha dato il via al nuovo corso senza i fratelli Johannes e Tarjei Boe, è riuscito a spuntarla in una gara condizionata dal vento al poligono, oltremodo complicata nell’ultima frazione. I norvegesi sono andati in fuga fin da subito grazie alle ottime prestazioni di Martin Uldal (0+4) e di Isak Leknes Frey (0+0), tali da garantire una minima sicurezza a Sturla Holm Laegreid (0+3) e Vetle Sjaastad Christiansen (1+3), che col giro di penalità nella serie a terra ha rischiato di mandare all’aria tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it
