Biathlon l’Italia sceglie le staffette per Oestersund | dream team per la mista

La Coppa del Mondo di biathlon proseguirà domenica 30 novembre a Oestersund (Svezia) con un paio di appuntamenti: la single mixed alle ore 14.00 e la staffetta mista alle ore 16.40. Si conclude così il primo fine settimana riservato al massimo circuito internazionale itinerante, che tornerà poi protagonista tra un paio di giorni sempre nella località scandinava con l’avvio delle gare individuali. L’Italia spera di essere grande protagonista nell’ultimo giorno del mese, dopo aver ottenuto un eccellente secondo posto con la staffetta femminile guidata da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer e la sesta piazza con il quartetto maschile trascinato da Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

