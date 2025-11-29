Bologna, 29 novembre 2025 – Il quartiere San Donato era stato riempito di scritte, pure di minacce. Erano state tagliate le gomme alle auto dei residenti ed erano stati danneggiati i mezzi del cantiere del tram. E i poliziotti che scortavano il corteo erano stati insultati e ‘bombardati’ di petardi. Erano i giorni delle tensioni al parco don Bosco, della violenta protesta per bloccare il progetto di riqualificazione delle scuole Besta. E duecento anarchici, arrivati anche da fuori regione, la sera del 21 giugno del 2024, al termine di un corteo, avevano sfogato la loro rabbia nel quartiere. Rintracciati tre autori dei disordini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Besta, un anno e mezzo dopo gli scontri al Don Bosco: altri anarchici sotto inchiesta