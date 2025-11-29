Bergamo investito da un camion sulle strisce pedonali | muore 90enne

Bergamo, 29 novembre 2025 – Tragico investimento venerdì mattina in via Camozzi, in centro a Bergamo, intorno alle 11.30. Carmine Arcidiacono, 90 anni, residente in piazza Sant’Anna, è stato investito mortalmente da un camion, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'uomo, conosciuto in città perché per diversi anni è stato direttore dell'Ufficio Iva di Bergamo, attuale Agenzia delle Entrate, non ha avuto scampo, e a nulla è valso il rapido intervento dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. La polizia locale ha veicolato il traffico che si è formato successivamente al sinistro, deviandolo all’altezza delle Muraine e chiudendo al traffico via Frizzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, investito da un camion sulle strisce pedonali: muore 90enne

