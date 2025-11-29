Benfica-Dybala la smentita di Rui Costa | Non c’è niente di vero

Al termine di questa stagione saranno diversi i giocatori della Roma che andranno in scadenza di contratto e per i quali ci sarà da stabilire il futuro. Tra questi rientra anche Paulo Dybala, con i prossimi mesi che potranno essere decisivi per capire se ci sarà spazio per un ulteriore rinnovo dopo quello automatico scattato ad inizio anno. Nella mattinata odierna sarebbe però circolata una voce di mercato riguardante l’attaccante argentino, in quanto CNN Portugal avrebbe parlato di un interesse da parte del Benfica di Mourinho. La possibilità di una trattativa tra la Joya ed il club portoghese sarebbe però subito stata smentita direttamente dal presidente Manuel Rui Costa, che dall’aeroporto di Lisbona avrebbe risposto proprio ad una domanda relativa al numero 21 giallorosso: “ Ma chi ha parlato di Dybala? Bisogna chiederlo al giornalista che ha dato la notizia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Benfica-Dybala, la smentita di Rui Costa: “Non c’è niente di vero”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Indiscrezione di calciomercato José Mourinho vuole Dybala al Benfica Il contratto del giallorosso scade nel giugno 2026: voi cosa fareste? #asroma #romanewseu #paulodybala #dybala #josemourinho #mourinho #calciomercatoroma #benfica - facebook.com Vai su Facebook

? Futuro #Dybala, il #Benfica di #Mourinho potrebbe strapparlo alla #Roma #ASRoma Vai su X

Dybala-Benfica, Rui Costa chiude la porta: “Non c’è nulla di vero” - Il presidente del club portoghese ha smentito le voci sul possibile affare. msn.com scrive

Dybala-Benfica, Rui Costa smentisce: "Ma chi ne ha parlato?". L'ingaggio è insostenibile - La voce ha fatto il giro d'Europa, accendendo la fantasia dei tifosi del Benfica: Paulo Dybala nel mirino dei portoghesi per rinforzare l'attacco. Scrive tuttomercatoweb.com

Clamoroso al Benfica! Via Lage, in arrivo Mourinho. In Turchia l'avevano fatto esonerare loro... - Dopo la sconfitta con il Qarabag il presidente delle aquile esonera l'allenatore e sta chiudendo con lo "Special One", che qui aveva allenato nel 2000 ed era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio ... Si legge su gazzetta.it