Benedetta Tralli muore a 29 anni dodici giorni dopo l' incidente Il lavoro da fisioterapista e la passione per il flauto | chi era

Ilgazzettino.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici giorni dopo il tremendo incidente di lunedì 17 novembre lungo la Statale 16 Adriatica a Canaro (Rovigo) è morta a 29 anni Benedetta Tralli, fisioterapista residente a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Benedetta Tralli muore a 29 anni dodici giorni dopo l'incidente. Il lavoro da fisioterapista e la passione per il flauto: chi era

Dodici giorni dopo il tremendo incidente di lunedì 17 novembre lungo la Statale 16 Adriatica a Canaro (Rovigo) è morta a 29 anni Benedetta Tralli, fisioterapista residente a Ferrara.

Benedetta Tralli, 29enne di Ferrara, lavorava come fisioterapista per l'Equipe, a Rovigo e Solesino.

