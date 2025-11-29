Benedetta Porcaroli si racconta a Verissimo
Roma, 29 novembre 2025 – È una delle attrici più amate e richieste della sua generazione: Benedetta Porcaroli arriva a ‘Verissimo’ per raccontare i suoi progetti lavorativi e quello che le sta accadendo nel privato. Un momento d’oro per l’ex ragazzina prodigio diventata oggi una vera e propria stella. Benedetta Porcaroli: chi è. Nata a Roma l’11 giugno 1998, i suoi genitori – un ex avvocato e archeologo e un’impiegata presso il Quirinale – hanno divorziato quando lei era una bambina. Ha frequentato i primi anni del liceo statale Terenzio Mamiani di Roma e si è poi trasferita in un istituto privato per conciliare studio e lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Un evento speciale al Cinema Moretto! Lunedì 8 dicembre alle ore 19.30 avremo il piacere di ospitare Benedetta Porcaroli e la regista Carolina Cavalli, che saranno in sala per presentare al pubblico il film Il rapimento di Arabella. Un’occasione unica per i - facebook.com Vai su Facebook
Cose belle: Benedetta Porcaroli (Holly) e Lucrezia Guglielmino (Arabella) sul set de Il rapimento di Arabella, il nuovo film di Carolina Cavalli. Al cinema dal 4 dicembre con PiperFilm. Fonte: Elsinore Film, Instagram. Vai su X
Benedetta Porcarcoli si racconta a Verissimo - L’attrice, fresca vincitrice del Premio Orizzonti come migliore attrice a Venezia sarà su Canale 5 sabato 29 novembre ... Si legge su quotidiano.net
Anticipazioni Verissimo 29 novembre, il ricordo di Ornella Vanoni e le confessioni di Benedetta Porcaroli - Silvia Toffanin torna in tv con una nuova puntata di Verissimo sabato 29 novembre, tanti gli ospiti e le interviste attese. Secondo dilei.it
Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni erano amiche? Ecco come si sono conosciute - Dopo quell’incontro, il rapporto tra Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni è andato oltre la semplice collaborazione professionale. tag24.it scrive