Roma, 29 novembre 2025 – È una delle attrici più amate e richieste della sua generazione: Benedetta Porcaroli arriva a ‘Verissimo’ per raccontare i suoi progetti lavorativi e quello che le sta accadendo nel privato. Un momento d’oro per l’ex ragazzina prodigio diventata oggi una vera e propria stella. Benedetta Porcaroli: chi è. Nata a Roma l’11 giugno 1998, i suoi genitori – un ex avvocato e archeologo e un’impiegata presso il Quirinale – hanno divorziato quando lei era una bambina. Ha frequentato i primi anni del liceo statale Terenzio Mamiani di Roma e si è poi trasferita in un istituto privato per conciliare studio e lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benedetta Porcaroli si racconta a Verissimo