Belve 2025 | chi sono gli ospiti della quinta puntata di martedì 2 dicembre c'è una sorpresa
Gli ospiti di Belve di martedì 2 dicembre: Stefania Sandrelli, Fabio Fognini, Sabrina Salerno e Maria De Filippi, che verrà finalmente intervistata da Francesca Fagnani dopo aver presenziato come ospite speciale nelle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno e Fabio Fognini sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve di Francesca Fagnani. Martedì #2dicembre, in prima serata su Rai 2. #BallandoConLeStelle Vai su X
Intervistata da Francesca Fagnani a Belve Ornella Vanoni si raccontava così: “Sono un guerriero nel lavoro, ma non nella vita. Che belva mi sento? Un cavallo, un cane, ma tra gli animali mi piace la mucca”. La grande artista italiana si è spenta all’età di 91 an - facebook.com Vai su Facebook
