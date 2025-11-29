Belve 2025 | chi sono gli ospiti della quinta puntata di martedì 2 dicembre c'è una sorpresa

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ospiti di Belve di martedì 2 dicembre: Stefania Sandrelli, Fabio Fognini, Sabrina Salerno e Maria De Filippi, che verrà finalmente intervistata da Francesca Fagnani dopo aver presenziato come ospite speciale nelle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

