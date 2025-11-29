Bellezza fragilità leggenda | Marilyn Monroe è l' immagine guida del Torino Film Festival 2026
Sarà all'insegna del fascino immortale di Marilyn Monroe la 44ª edizione del Torino Film Festival (TFF). La celebre attrice, a cento anni dalla sua nascita, sarà la protagonista assoluta della rassegna cinematografica, che le dedicherà sia l'immagine guida che l'attesa retrospettiva. Il Festival. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Non sapevo che, nella cultura giapponese, la bellezza di un fiore fosse legata alla sua fragilità, ci emoziona proprio perché dura poco.
Fotinì Peluso. L’attrice e lo scrittore: elogio della bellezza. Più Monica Vitti che Marilyn - E’ laureata in Economia, vive a Parigi Afrodite, dea della bellezza, nell’ Iliade viene rimproverata dal padre Zeus - Come scrive corriere.it
I Marilyn e il docufilm sulla bellezza - I Marilyn pubblicano una versione orchestrale del loro ultimo singolo Kennedy con un docufilm sulla bellezza, diretto da Marco Bergamini, girato alla Fioreria delle storie di Querceta, con un cameo di ... Segnala lanazione.it
La bellezza di Marilyn, gli intellettuali la raccontano in un libro - Nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962, Marilyn Monroe, fu trovata senza vita nella sua villa di Los Angeles. Come scrive tg24.sky.it