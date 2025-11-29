Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio la Polizia di Stato nella giornata di ieri ha proceduto ad accompagnare al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza – Palazzo San Gervasio un cittadino nigeriano di 27 anni che, controllato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, risultava avere pregiudizi di polizia per truffa, accesso abusivo in profilo informatico e guida senza patente di auto non coperta da assicurazione ed essere irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Condotto presso l’Ufficio Immigrazione gli veniva notificato il provvedimento di espulsione dal territorio Nazionale e il decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Potenza, ove veniva accompagnato da personale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Beccata nonostante il divieto di ritorno a Benevento, deferita 31enne