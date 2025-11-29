Beautiful Anticipazioni Americane | Il triangolo amoroso Taylor Ridge e Brooke è finito stavolta per davvero!

Nelle puntate americane di Beautiful è arrivata una conferma che aspettiamo da quasi quarant'anni. Tra Taylor, Ridge e Brooke la guerra è finita e il triangolo amoroso è un lontano ricordo. ed è tutto merito della Hayes. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful anticipazioni americane il triangolo amoroso taylor ridge e brooke 232 finito stavolta per davvero

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Il triangolo amoroso, Taylor, Ridge e Brooke è finito, stavolta per davvero!

