Beatrice Arnera arriva sul palco del Teatro Nuovo con lo spettacolo ' Intanto ti calmi'

Ferraratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 3 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo arriva Beatrice Arnera (nella foto) che torna sul palco più agguerrita che mai con il nuovo spettacolo 'Intanto ti calmi', la frase che si sente ripetere di più su base quotidiana. Uno spettacolo ironico, irriverente e assolutamente fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

beatrice arnera arriva palcoBeatrice Arnera arriva in Sicilia con il suo spettacolo “Intanto ti calmi” | DATE e INFO BIGLIETTI - “Intanto ti calmi” è il nome del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai, dopo il grande successo del tour teatrale dello scorso anno. Secondo strettoweb.com

beatrice arnera arriva palcoCatania. Beatrice Arnera in ‘Intanto ti calmi’ a dicembre in Sicilia - “Intanto ti calmi” è il nome del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai, dopo il grande successo del tour teatrale dello ... Da libertasicilia.it

Beatrice Arnera replica ad Andrea Pisani: "Perché ho scelto di non parlarne" - A poche ore dall’intervista di Andrea Pisani, Beatrice Arnera ha scelto di intervenire sulla fine della relazione con il comico dei PanPers. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Arnera Arriva Palco