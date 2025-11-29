Bayern distratto ma vincente | nel recupero rimonta 3-1 il St Pauli
Bundesliga, la squadra di Kompany va sotto per la terza gara di fila e incassa troppo, ma Diaz e Jackson ribaltano tutto nel recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
