Basterà la testa di Yermak per salvare Zelensky?
Di fronte alle crescenti pressioni, Volodymyr Zelensky ha dovuto lasciar andare il suo braccio destro. Nella serata di venerdì il presidente ucraino ha infatti annunciato che Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale e stretto alleato di Zelensky, aveva rassegnato le sue dimissioni a causa dello scandalo sulla corruzione che lo aveva visto coinvolto. Soltanto poche ore prima dell’annuncio delle dimissioni, l’abitazione di Yermak era stata perquisita dalle autorità anticorruzione, un fatto che aveva messo alle strette il politico ucraino, probabilmente spingendo lui (e il resto della compagine governativa) a prendere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il piano Trump è in realtà il piano di Putin. Le condizioni imposte dagli Stati Uniti altro non sono che una resa per l’Ucraina. Ora è il momento per l’Europa di alzare la testa e mostrarsi forte e unita. La nostra libertà passa da questo momento storico. Non possia - facebook.com Vai su Facebook
