Di fronte alle crescenti pressioni, Volodymyr Zelensky ha dovuto lasciar andare il suo braccio destro. Nella serata di venerdì il presidente ucraino ha infatti annunciato che Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale e stretto alleato di Zelensky, aveva rassegnato le sue dimissioni a causa dello scandalo sulla corruzione che lo aveva visto coinvolto. Soltanto poche ore prima dell’annuncio delle dimissioni, l’abitazione di Yermak era stata perquisita dalle autorità anticorruzione, un fatto che aveva messo alle strette il politico ucraino, probabilmente spingendo lui (e il resto della compagine governativa) a prendere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Basterà la testa di Yermak per salvare Zelensky?