Basket serie B | Virtus Imola-Verodol CBD Livorno 64-71 | poca Pielle basta al PalaRuggi biancoblù di nuovo in vetta per una notte
Una tripla di Leonzio a 40" dalla fine e poi un'altra ancora a 20". Basta questo alla Pielle Livorno per espugnare il campo del fanalino di coda Virtus Imola, sconfitta al PalaRuggi per 64-71 al termine di una partita inverosimile, archiviata dopo un quarto d'ora dai ragazzi di Turchetto e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
