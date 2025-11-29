Basket | Obradovic saluta il Partizan dopo giorni di tira e molla

Alla fine è accaduto: Zeljko Obradovic ha deciso di lasciare il Partizan Belgrado. Inutili tutte le trattative, i tentativi di farlo desistere, tre giorni nei quali è accaduto un po’ di tutto. Un vero terremoto, quello di questa settimana, per i decani dell’Eurolega, da Messina appunto all’allenatore serbo, due che hanno fatto la storia del basket continentale. I fatti: lo scorso mercoledì, a sorpresa, dopo la sconfitta del Partizan contro il Panathinaikos in Eurolega, sono arrivate le dimissioni di Obradovic, con tanto di sua lettera ai tifosi per ricordare il suo grande legame con il club che sempre ha sentito suo. 🔗 Leggi su Oasport.it

