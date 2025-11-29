Basket | Obradovic saluta il Partizan dopo giorni di tira e molla

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine è accaduto: Zeljko Obradovic ha deciso di lasciare il Partizan Belgrado. Inutili tutte le trattative, i tentativi di farlo desistere, tre giorni nei quali è accaduto un po’ di tutto. Un vero terremoto, quello di questa settimana, per i decani dell’Eurolega, da Messina appunto all’allenatore serbo, due che hanno fatto la storia del basket continentale. I fatti: lo scorso mercoledì, a sorpresa, dopo la sconfitta del Partizan contro il Panathinaikos in Eurolega, sono arrivate le dimissioni di Obradovic, con tanto di sua lettera ai tifosi per ricordare il suo grande legame con il club che sempre ha sentito suo. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket obradovic saluta il partizan dopo giorni di tira e molla

© Oasport.it - Basket: Obradovic saluta il Partizan dopo giorni di tira e molla

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket obradovic saluta partizanZeljko ObradovicPartizan Belgrado, ora è veramente finita: Il coach serbo rifiuta categoricamente di restare - Zeljko Obradovic e il Partizan Belgrado, ora è finita veramente. Scrive basketinside.com

basket obradovic saluta partizanClamoroso Partizan: Zeljko Obradovic si è dimesso - A distanza di pochi giorni dalle dimissioni di Ettore Messina all'Olimpia Milano, Zeljko Obradovic si è dimesso dalla carica di allenatore del Partizan ... Come scrive pianetabasket.com

basket obradovic saluta partizanObradovic si dimette. L'allenatore più vincente della storia del basket lascia il Partizan - Dopo aver perso sette delle ultime otto partite di Eurolega, il coach serbo ha rilasciato un comunicato per ufficializzare il suo addio alla società. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Basket Obradovic Saluta Partizan