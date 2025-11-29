Basket Luca Banchi | Decisivo mostrare coesione e collaborazione questa gara ci dirà come diventare una squadra migliore

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Banchi lancia l’Italia verso la sfida contro la Lituania, ancor più carica di significati di quello che già normalmente poteva essere a seguito della sconfitta contro l’Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Il ct azzurro, in buona sostanza, è uscito sconfitto al suo esordio. Queste le sue parole dal sito FIP: “ Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore “. Le sfide con la Lituania nella storia azzurra sono 32, divise tra il periodo 1937-1939 e quello della nuova e definitiva indipendenza, 1990-oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket luca banchi decisivo mostrare coesione e collaborazione questa gara ci dir224 come diventare una squadra migliore

© Oasport.it - Basket, Luca Banchi: “Decisivo mostrare coesione e collaborazione, questa gara ci dirà come diventare una squadra migliore”

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket luca banchi decisivoBasket, Luca Banchi: “Decisivo mostrare coesione e collaborazione, questa gara ci dirà come diventare una squadra migliore” - Luca Banchi lancia l'Italia verso la sfida contro la Lituania, ancor più carica di significati di quello che già normalmente poteva essere a seguito della ... Si legge su oasport.it

Basket: Italia in Lituania per il riscatto, torna Mannion - Una sfida già importante per le qualificazioni ai Mondiali 2027 ed un ulteriore test utile a coach Luca Banchi per valutare il roster dell'Italia: la partita con la Lituania in programma domani a Klai ... msn.com scrive

basket luca banchi decisivoBasket, Luca Banchi: “Ci sono mancati i dettagli nel finale. Dobbiamo essere fiduciosi per la Lituania” - La nuova nazionale di Luca Banchi parte male, perdendo con l'Islanda a Tortona ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Luca Banchi Decisivo