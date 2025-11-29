Basket Luca Banchi | Decisivo mostrare coesione e collaborazione questa gara ci dirà come diventare una squadra migliore
Luca Banchi lancia l’Italia verso la sfida contro la Lituania, ancor più carica di significati di quello che già normalmente poteva essere a seguito della sconfitta contro l’Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Il ct azzurro, in buona sostanza, è uscito sconfitto al suo esordio. Queste le sue parole dal sito FIP: “ Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore “. Le sfide con la Lituania nella storia azzurra sono 32, divise tra il periodo 1937-1939 e quello della nuova e definitiva indipendenza, 1990-oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
