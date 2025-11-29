Luca Banchi lancia l’Italia verso la sfida contro la Lituania, ancor più carica di significati di quello che già normalmente poteva essere a seguito della sconfitta contro l’Islanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Il ct azzurro, in buona sostanza, è uscito sconfitto al suo esordio. Queste le sue parole dal sito FIP: “ Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore “. Le sfide con la Lituania nella storia azzurra sono 32, divise tra il periodo 1937-1939 e quello della nuova e definitiva indipendenza, 1990-oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Luca Banchi: “Decisivo mostrare coesione e collaborazione, questa gara ci dirà come diventare una squadra migliore”