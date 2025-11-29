Basket Italia sfavorita in Lituania Situazione di classifica difficile basterà l’innesto di Mannion?

Sarà una sfida molto complicata, quella che l’Italia dovrà affrontare in Lituania domani a Klaipeda. Di fatto è come se ci fosse già un pezzo di qualificazioni ai Mondiali del 2027 in gioco, soprattutto in una situazione nella quale l’appiattimento dei valori generato dall’attuale gestione delle fasi preliminari da parte della FIBA genera strane sorprese a non finire. Una è stata quella legata a quanto accaduto all’Italia giovedì contro l’Islanda, ma si potrebbe citare anche il quasi scalpo della Gran Bretagna proprio sulla Lituania, che a Klaipeda ci arriva dopo il ribaltone davvero incredibile capitato alla Copper Box Arena, quando tutto sembrava ormai indirizzato a favore dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

