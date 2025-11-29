Basket Italia in Lituania con l’aggiunta di Mannion al gruppo di Tortona per le qualificazioni ai Mondiali 2027

Sarà un’Italia quasi del tutto identica a quanto visto nella sera di Tortona quella che affronterà, agli ordini di Luca Banchi, la trasferta di qualificazioni ai Mondiali 2027 in quel di Klaipeda, Lituania. Un tentativo, insomma, di dar fiducia a quasi tutti nonostante la sconfitta patita contro l’Islanda giovedì. La differenza riguarda l’entrata in scena di Nico Mannion, che è stato liberato per l’occasione dall’Olimpia Milano e sarà nei 12 al posto di Matteo Librizzi, che ha giocato appena 44 secondi nell’incontro piemontese. Per il resto sono presenti tutti i già noti e, di conseguenza, non vedremo Elisée Assui, Leonardo Candi e Riccardo Rossato. 🔗 Leggi su Oasport.it

