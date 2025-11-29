Barriera di Milano | arrestato 21enne con 1kg di cocaina denunciato panettiere con allaccio abusivo alla corrente

Nel quartiere Barriera Milano la polizia di Stato ha arrestato un 21enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ha denunciato alla locale procura della Repubblica due persone, tra cui un panettiere con un allaccio abusivo alla corrente elettrica del palazzo, che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Violenza al supermercato a Torino Barriera di Milano: cliente colpito da un pugno mentre è alle casse ift.tt/XIta1p6 Vai su X

A novembre, al doposcuola in Barriera di Milano, abbiamo dedicato tempo e attività al tema della sicurezza scolastica in occasione della del 22 novembre. Con l? ba - facebook.com Vai su Facebook

Barriera di Milano: arrestato 21enne con 1kg di cocaina, denunciato panettiere con allaccio abusivo alla corrente - Nel quartiere Barriera Milano la polizia di Stato ha arrestato un 21enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ha denunciato alla locale procura della Repubblica due ... Riporta torinotoday.it

Barriera di Milano, scoprono che la sua panetteria ruba l'elettricità al condominio e lui cerca di corrompere gli agenti: denunciato - Un 21enne italiano è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre altre due persone sono state denunciate, sempre a Barriera Milano. Scrive torinoggi.it

Maxi-controlli in Barriera Milano: un chilo di cocaina, due denunce e irregolarità negli esercizi della zona - Operazione ad Alto Impatto coordinata dalla Polizia di Stato: sequestri, verifiche incrociate e interventi in negozi, sale scommesse e attività commerciali tra corso Giulio Cesare e corso Vercelli ... Secondo giornalelavoce.it