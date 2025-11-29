Barriera di Milano | arrestato 21enne con 1kg di cocaina denunciato panettiere con allaccio abusivo alla corrente

Torinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Barriera Milano la polizia di Stato ha arrestato un 21enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ha denunciato alla locale procura della Repubblica due persone, tra cui un panettiere con un allaccio abusivo alla corrente elettrica del palazzo, che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

