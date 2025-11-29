Barra | capannone industriale trasformato in deposito abusivo di esplosivi e merce contraffatta

Un capannone industriale trasformato in un vero e proprio deposito clandestino di esplosivi e prodotti contraffatti è stato scoperto dalla Polizia Locale di Napoli nel quartiere Barra. L'intervento, condotto dall'Unità Operativa I.A.E.S., ha portato al sequestro dell'intera struttura in via S. Barbato, utilizzata illegalmente come centro logistico e punto vendita all'ingrosso.

