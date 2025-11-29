Barlaam | Una persona con disabilità che vince nello sport fa rosicare
Simone Barlaam si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). Il campione paralimpico di nuoto ha parlato della difficoltà del pubblico generalista ad avvicinarsi al mondo sportivo paralimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
