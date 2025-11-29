Bari la prima di Vivarini è un disastro | l' Empoli vince 5-0 Frosinone ok è 2° Tris Venezia colpo Padova

I toscani schiantano i biancorossi e si portano in zona playoff. Vittoria preziosa per la squadra di Alvini, che si porta a -1 dal Monza, impegnato domani in casa della Juve Stabia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bari, la prima di Vivarini è un disastro: l'Empoli vince 5-0. Frosinone ok, è 2°. Tris Venezia, colpo Padova

