Bari la prima di Vivarini è un disastro | l' Empoli vince 5-0 Frosinone ok è 2° Tris Venezia colpo Padova

Gazzetta.it | 29 nov 2025

I toscani schiantano i biancorossi e si portano in zona playoff. Vittoria preziosa per la squadra di Alvini, che si porta a -1 dal Monza, impegnato domani in casa della Juve Stabia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

