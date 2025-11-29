Barbara D’Urso e Andrea Delogu pronte a contendersi la vittoria Il pronostico degli esperti Sisal

Colpi di scena, tensioni e una pista che non smette di infiammarsi: il cast di Ballando con le Stelle si muove a un ritmo sempre più dinamico e sorprendente. Colpi di scena, tensioni e una pista che non smette di infiammarsi: il cast di Ballando con le Stelle si muove a un ritmo sempre più dinamico e sorprendente. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini, concorrente che fino alla scorsa settimana è stata la grande favorita per la vittoria finale, come cambiano i giochi? Gli esperti Sisal vedono in Barbara D’Urso e Andrea Delogu, appaiate in quota 2,50, le principali candidate al trionfo. I rumor su un possibile addio da parte della conduttrice napoletana a causa delle divergenze con Selvaggia Lucarelli sono tanti, ma dopo la vittoria dell’ultima puntata e la scalata verso la vetta la D’Urso sembrerebbe tutt’altro che pronta ad abbandonare la scena. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Barbara D’Urso e Andrea Delogu pronte a contendersi la vittoria. Il pronostico degli esperti Sisal

