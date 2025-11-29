Barbara D’Urso abbandona Ballando con le stelle in diretta? L’assurda strategia rivelata da un noto giornalista
Barbara D’Urso starebbe valutando di lasciare Ballando con le stelle in diretta: un noto giornalista rivela l’incredibile strategia ideata, forse, dalla conduttrice. Scopriamo di seguito tutti i retroscena della vicenda che ha dell’incredibile! Leggi anche: Per Barbara D’Urso è un momento importante: torna in tv e. dall’ex! Il nome di Barbara D’Urso continua a dominare l’edizione 2025 di Ballando con le stelle. In studio e sui social, ogni sua esibizione e ogni scambio con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, diventano immediatamente virali. Proprio per questo, la notizia trapelata nelle ultime ore ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori: secondo un noto giornalista, l’ex volto Mediaset starebbe considerando un addio anticipato al programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Barbara D’Urso si ritira” Ballando con le stelle, l'indiscrezione choc: cosa sta succedendo >> https://buff.ly/GD6PIFy - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso, i look più belli a Ballando con le Stelle - L’approdo in Rai della conduttrice – seppur in veste di concorrente e non di padrona di casa – ha destato parecchio ... Da dilei.it
«Barbara D’Urso trash? Facevo quello che mi chiedevano»: lo sfogo della conduttrice contro Selvaggia Lucarelli a Ballando - La sfida a Ballando con le Stelle entra nel vivo, ma non tra i concorrenti stessi, bensì contro la giuria. Riporta leggo.it
Vladimir Luxuria, frecciata a Selvaggia Lucarelli: «Barbara D’Urso giudicata a Ballando per la carriera, un pregiudizio». La verità sul rapporto con Pasquale La Rocca - L'ultima puntata di Ballando con le Stelle ha fatto molto discutere e ha insinuato qualche dubbio sul rapporto tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca. Da leggo.it