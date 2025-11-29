Barbara D’Urso starebbe valutando di lasciare Ballando con le stelle in diretta: un noto giornalista rivela l’incredibile strategia ideata, forse, dalla conduttrice. Scopriamo di seguito tutti i retroscena della vicenda che ha dell’incredibile! Leggi anche: Per Barbara D’Urso è un momento importante: torna in tv e. dall’ex! Il nome di Barbara D’Urso continua a dominare l’edizione 2025 di Ballando con le stelle. In studio e sui social, ogni sua esibizione e ogni scambio con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, diventano immediatamente virali. Proprio per questo, la notizia trapelata nelle ultime ore ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori: secondo un noto giornalista, l’ex volto Mediaset starebbe considerando un addio anticipato al programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso abbandona Ballando con le stelle in diretta? L’assurda strategia rivelata da un noto giornalista