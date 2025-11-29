Banditi armati irrompono in casa | momenti di terrore per un ginecologo e i suoi familiari
OSTUNI – Lo hanno atteso nel giardino della sua abitazione e sotto la minaccia delle armi lo hanno costretto a entrare in casa, dove si trovavano moglie e figlio. Ha vissuto momenti di puro terrore la famiglia di un noto ginecologo di 61 anni. La violenta rapina è stata perpetrata intorno alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
