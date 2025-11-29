Banda del Varesotto in fuga con l’auto piena di merce rubata nei supermercati comaschi | due arresti

Quicomo.it | 29 nov 2025

Da Varese all’Olgiatese, in auto, per fare incetta di merce nei supermercati e poi dileguarsi velocemente, sicuri di farla franca. Ma questa volta a bloccare il giro di furti è stato l’incrocio di telecamere di videosorveglianza e controlli sulla targa del veicolo utilizzato dalla banda. Così. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

