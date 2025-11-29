Banche e politica devono far diventare più forti le Pmi
Lo scenario socio-economico italiano resta altalenante. Da una parte i conti pubblici, per la prima volta da inizio secolo, attestati su posizioni insperate con il deficit che sta raggiungendo il tanto agognato 3%, dall’altra un sistema industriale molto affaticato da oltre 9 trimestri di calo. Un sistema industriale la cui capacità produttività è per meno del 40% realizzato dalla media e grande impresa, con un fatturato sopra il miliardo di euro, è essenzialmente sotto la mano pubblica e il restante concentrato su farmaceutico, agroalimentare, siderurgico privato, meccanica di precisione e nicchia, e telecomunicazioni, che però è prioritariamente a capitale estero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LE INCHIESTE SULLE BANCHE ESISTEREBBERO CON I PM IN MANO ALLA POLITICA? Le riforme non vanno giudicate in astratto. Ma in concreto. Nella nostra Italia di oggi: un Paese con una diffusa corruzione e con una politica spesso alleata del potere e - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Messina (Intesa Sanpaolo): “Serve maggiore rispetto verso le banche”. #lapresse #manovra #politica Leggi le dichiarazioni : lapresse.it/economia/2025/… Vai su X
Banche, arrivano i nuovi test 'geopolitici' della Bce: primo appuntamento 16 dicembre - La Bce richiede un “inverse stress test”: viene specificata soltanto l’entità della perdita di capitale nello scenario peggiore, e le banche devono dimostrare quale evento geopolitico potrebbe generar ... Lo riporta adnkronos.com
Le banche al contrattacco. Messina (Intesa Sanpaolo): "Non siamo condizionabili, il governo ci rispetti" - In una lunga intervista al Sole 24 Ore, il consigliere delegato e ceo di Intesa ha ricordato all'esecutivo il ruolo cruciale svolto dagli istituti di credito sul debito pubblico italiano: "Siamo un pi ... Riporta ilfoglio.it
Manovra, dall'industria ferma al palo al Pnrr: ecco perchè tassare le banche non basta - Ci risiamo, sembra che l’unica arma a disposizione del governo per far fronte alla legge di bilancio sia quella di incassare soldi dalle banche, ree di aver fatto troppi profitti. Segnala affaritaliani.it