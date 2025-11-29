Banche e politica devono far diventare più forti le Pmi

Lo scenario socio-economico italiano resta altalenante. Da una parte i conti pubblici, per la prima volta da inizio secolo, attestati su posizioni insperate con il deficit che sta raggiungendo il tanto agognato 3%, dall’altra un sistema industriale molto affaticato da oltre 9 trimestri di calo. Un sistema industriale la cui capacità produttività è per meno del 40% realizzato dalla media e grande impresa, con un fatturato sopra il miliardo di euro, è essenzialmente sotto la mano pubblica e il restante concentrato su farmaceutico, agroalimentare, siderurgico privato, meccanica di precisione e nicchia, e telecomunicazioni, che però è prioritariamente a capitale estero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

