Bambino ucciso | la madre andrà in un carcere con sezione psichiatrica

Olena Stasiuk, la madre che ha accoltellato a morte il figlio di 9 anni a Muggia, sarà trasferita in un carcere dotato di una sezione psichiatrica. Lo riporta il Piccolo. Sarà quindi detenuta fuori regione, poiché in Friuli Venezia Giulia non ci sono penitenziari con una Atsm (articolazione per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Bambino ucciso dalla madre a Muggia: disposto esame tossicologico sul corpo del piccolo Giovanni --> https://www.nordest24.it/muggia-esame-tossicologico-omicidio-giovanni-trame - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo ucciso dalla madre, il papà: “Scusa, Giovanni. Non sono riuscito a salvarti dall’indifferenza” - Una folla commossa per l’ultimo saluto al piccolo ammazzato a 9 anni a Muggia, in provincia di Trieste. repubblica.it scrive

Addio a Giovanni, il bimbo ucciso dalla madre - Sopra è appoggiata la foto del piccolo Giovanni Trame che sorride. Lo riporta ansa.it

Bimbo di 9 anni ucciso dalla madre, il padre: “Mi ero opposto agli incontri tra lei e nostro figlio da soli, aveva già tentato di strozzarlo” - Paolo Trame aveva segnalato la pericolosità della madre del piccolo Giovanni: "Aveva già tentato di strozzarlo" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it