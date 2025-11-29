Balzo importante | il sondaggio di Mannheimer a La7 il partito che cresce senza sosta
Arriva una grossa sorpresa dall’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani. Nelle due settimane appena trascorse una forza politica, più di tutte, registra una crescita definita dagli analisti come “record”. Si tratta di un dato ancora parziale, ma che assume un peso particolare con l’avvicinarsi della fine del 2025, quando sarà il momento di tracciare un bilancio complessivo dell’andamento dell’anno politico, del governo e delle varie coalizioni presenti in Parlamento. I dati, presentati durante il programma in onda su La7 giovedì 27 novembre, delineano un quadro politico in continuo movimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
