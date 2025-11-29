Ballando lastra-gate chiarito in diretta Fognini | Un equivoco ho chiesto scusa
(Adnkronos) – Fabio Fognini ha chiuso definitivamente il capitolo lastra gate con un gesto in diretta a Ballando con le stelle. L'ex tennista dopo l'esibizione del tango argentino, in coppia con Giada Lini, si è avvicinato alla poltrona di Francesca Fialdini, seduta in platea a causa degli infortuni subiti, per porgerle pubblicamente le sue scuse. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
