Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha trasgredito il codice etico Rai?

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la sua "inchiesta" contro la partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è finita nei guai? Pare che abbia violato il codice etico interno della Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando con le stelle selvaggia lucarelli ha trasgredito il codice etico rai

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha trasgredito il codice etico Rai?

Argomenti simili trattati di recente

ballando stelle selvaggia lucarelliBallando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli stufa delle accuse sulla D'urso: "Mai dette tante falsità", poi la frecciata - Un nuovo intervento social scuote la settimana di Ballando con le Stelle, che continua a farsi notare non solo per ciò che accade in pista ma anche per ciò che succede fuori dal programma. Secondo libero.it

ballando stelle selvaggia lucarelliSelvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul “lastre gate” a Ballando: cosa è successo dietro le quinte - gate” legato all’infortunio di Francesca Fialdini e fa chiarezza sul caso dei compensi della D'Urso. Da msn.com

ballando stelle selvaggia lucarelliBallando con le Stelle spaccato in due: tra ‘lastra-gate’, Barbara D’Urso e il possibile addio di Selvaggia Lucarelli - Dal caso Fialdini ai retroscena organizzati su Barbara D’Urso e Rossella Erra: dietro le quinte del programma si consuma una guerra tra chi è fedele ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Selvaggia Lucarelli