Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca debutta in un nuovo film Netflix

29 nov 2025

Pasquale La Rocca non è solo uno degli amatissimi ballerini di Ballando con le Stelle: il professionista, infatti, ha debuttato come attore in un nuovo film Netflix. Scopriamo insieme i dettagli!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

