Ballando con le stelle oggi decima puntata e Ilaria D’Amico ballerina per una notte

(Adnkronos) – Ballando con le stelle entra nella fase decisiva con la decima puntata in onda oggi, sabato 29 novembre, alle 21.25 su Raiuno. Lo show condotto da Milly Carlucci stasera prevede scontri diretti tra le coppie ancora in gara e in corsa per la vittoria. "Decideremo quali saranno i semifinalisti, ci sarà una sfida .

