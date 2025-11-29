Ballando con le stelle Francesca Fialdini | A Ballando cadono tutte le maschere La D' Urso? Ognuno reagisce

L'amata Francesca Fialdini parla della sua esperienza a Ballando con le stelle con Giovanni Pernice e si sbilancia sul comportamento assunto dalla giuria nei confronti di Barbara D'Urso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Francesca Fialdini: "A Ballando cadono tutte le maschere. La D'Urso? Ognuno reagisce..."

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Barbara D’Urso si ritira” Ballando con le stelle, l'indiscrezione choc: cosa sta succedendo >> https://buff.ly/GD6PIFy - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Fialdini: Polemiche e Controversie su Ballando con le Stelle - Tensioni e polemiche dietro le quinte di "Ballando con le Stelle": il controverso caso di Francesca Fialdini tra smentite e accuse. Riporta notizie.it

Ballando con le stelle, la verità di Francesca Fialdini: "Situazione assurda e ridicola, ma io non mollo" - Francesca Fialdini, al centro delle polemiche per il "lastra gate", ha voluto fare chiarezza sul suo infortunio e ha svelato se tornerà in gara sulla pista di Ballando con le stelle. Scrive msn.com

“Mi hanno chiesto le lastre”: bufera su Francesca Fialdini a Ballando, ecco chi dubita di lei - Francesca Fialdini rompe il silenzio: a Ballando qualcuno avrebbe chiesto di vedere le sue lastre. donnaglamour.it scrive