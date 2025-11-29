Ballando con le Stelle | DIRETTA della decima puntata di sabato 29 novembre

Comingsoon.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Ballando con le Stelle: questa sera, sabato 29 novembre su Rai1: seguite con noi la DIRETTA della decima puntata per commentare insieme cosa accadrà nel dance show condotto da Milly Carlucci!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle diretta della decima puntata di sabato 29 novembre

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle: DIRETTA della decima puntata di sabato 29 novembre

Leggi anche questi approfondimenti

ballando stelle diretta decimaRAI 1 * “BALLANDO CON LE STELLE” (21.25) : «DECIMA PUNTATA VERSO LA SEMIFINALE, ILARIA D’AMICO BALLERINA PER UNA NOTTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Ballando con le stelle torna questa sera su Rai 1 alle 21. Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

ballando stelle diretta decimaBallando con le stelle, stasera su Rai 1 la decima puntata: le coppie, l'ospite di sabato 29 novembre - La decima puntata di Ballando con le stelle 2025 stabilirà quali saranno le coppie che si sfideranno sabato prossimo nella prima semifinale, in attesa di sapere chi sarà ripescato ... Lo riporta movieplayer.it

ballando stelle diretta decimaBallando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 29 novembre - Oggi, sabato 29 novembre 2025, in prima serata, su Rai 1, la decima puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Si legge su comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Diretta Decima